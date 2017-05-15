У побережья Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник у побережья острова Новая Ирландия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 13.22 по всемирному времени UTC (16.22 мск) в 39 километрах к югу от города Наматанаи в провинции Новая Ирландия. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Папуа-Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.