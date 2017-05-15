Дело о трагедии в Одессе рассмотрят заново из-за отвода судей, сообщили СМИ

Сотрудники полиции во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. Архивное фото

Сотрудники полиции во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. Архивное фото

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года об отводе трех из четырех членов коллегии судей, дело в третий раз будет рассматриваться заново, сообщает в понедельник украинское информагентство УНН.

"Сегодня Малиновский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых по делу 2 мая об отводе трех судей из четырех, рассматривающих это дело. Коллегию судей, которые будут рассматривать дело 2 мая, сформируют заново, и она начнет рассматривать дело с самого начала, а это уже в третий раз", — говорится в сообщении.