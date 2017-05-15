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Москва и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века

16:0415.05.2017
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© РИА Новости . Мария БочковаМосква и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть векаМосква и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века
© РИА Новости . Мария Бочкова

ДЮССЕЛЬДОРФ, 15 мая — РИА Новости, Мария Бочкова. В городе Дюссельдорф на западе Германии прошли дни Москвы. Четыре дня с 11 по 14 мая столица федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия радушно принимала гостей из Москвы. В этом году все мероприятия проходили под особым знаком — сотрудничеству между городами-побратимами Москвой и Дюссельдорфом исполнилось 25 лет.

Тёплый приём в городе на Рейне

В юбилейный год в город на Рейне на празднование "Дней" прибыла российская делегация под руководством министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина. Обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель принял гостей из Москвы в здании городской ратуши, где и состоялось официальное открытие "Дней Москвы".

Томас Гайзель, который сам является нередким гостем в Москве и бегло может сказать несколько фраз на русском, сопровождал российскую делегацию на большинстве мероприятий.

"Такое мероприятие как Дни Москвы в Дюссельдорфе показывает наше сотрудничество во всем своем многообразии. Это не только экономические отношения, это и культурный и школьный обмен, обмен между городскими администрациями, которые сталкиваются с одинаковыми проблемами динамично растущих городов", — заявил Гайзель.

По его словам, Дюссельдорф многому может поучиться у Москвы. "То, чего Москва достигла, производит огромное впечатление. Это и расширение транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, велосипедные дорожки, зеленые насаждения, парк на месте гостиницы Россия. Это является показателем и стимулом для нас", — сказал обер-бургомистр.

На одном из вечеров обер-бургомистр рассказал, как сам в 1992 году впервые приехал в Москву поездом на Белорусский вокзал. "И если я смотрю на Москву сегодня и сравниваю ее с Москвой 1992 года, эта разница, как день и ночь",- сказал Гайзель, отметив, что в сегодняшней Москве можно повсюду встретить символы Дюссельдорфа и "чувствуешь себя как дома".

© РИА Новости . Мария БочковаМосква и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века
© РИА Новости . Мария Бочкова
Москва и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века

Немецкие фирмы держатся за бизнес в РФ

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Москва действительно стала своего рода "домом" для многих немецких компаний, которые ведут свой бизнес в России. По словам министра Черемина, только на московском рынке присутствуют 5,5 тысяч немецких фирм. Как подчеркнул Гайзель, самое давнее сотрудничество ведется с 1970-х годов с Дюссельдорфской ярмаркой. Москва является одним из важнейших стратегических рынков для таких крупных компаний, как Uniper, Henkel, Metro Cash und Carry, SMS Siemag, Daimler. "Я очень рад тому факту, что эти компании сообщили мне, что не только не хотят прекращать свой бизнес в России, а наоборот хотят работать интенсивнее. Я думаю, что тот спад в отношениях, который у нас был, действительно закончился, и отношения опять идут в гору", — сказал обер-бургомистр.

В свою очередь, согласно данным торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, за период с 2011 по 2016 год число только внесенных в торговый регистр российских предприятий в Дюссельдорфе увеличилось в три раза и составило 116 компаний. К этому добавляются более 230 небольших предприятий, основанных российскими гражданами.

© РИА Новости . Мария БочковаМосква и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века
© РИА Новости . Мария Бочкова
Москва и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века

Культурное сотрудничество

"Традиционно между городами есть тесный обмен между операми, музеями, между администрациями и отделами культуры городов", — заявил Томас Гайзель. Он привел в пример гастроли балета Дюссельдорфа в Москве и московского балета в Дюссельдорфе, а также сотрудничество между московскими музеями и знаменитым Дюссельдорфским музеем керамики Hetjens. "Что хорошо, не все мероприятия должна организовывать верхушка города. Сами проекты и участвующие в них организации действуют без того, чтобы администрация знала о каждом из них в отдельности", — отметил мэр.

В рамках "Дней Москвы" в Дюссельдорфе прошло несколько культурных мероприятий и круглых столов на эту тему: самыми запоминающимися стали концерт классической музыки "Скрябин meets Шуман" в Дюссельдорфском дворце искусств Kunstpalast и совместное выступление московского музыкального театра "Геликон-Опера и Рейнской оперы.

На рыночной площади города прошла фотовыставка с изображениями современной Москвы и городских достопримечательностей. Со сцены играла русская музыка, а в палатках гостям праздника предлагали сладости и сувениры из России. К мероприятию подготовили выступление и ученики одной из московских школ, а победительница конкурса рисунков на тему "Германские мотивы" вручила Сергею Черемину и Томасу Гайзелю свой рисунок, изображающий рукопожатие мэра Москвы Сергея Собянина и обер-бургомистра.

© РИА Новости . Мария БочковаМосква и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века
© РИА Новости . Мария Бочкова
Москва и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века
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