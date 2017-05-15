Москва и Дюссельдорф: партнерство длиною в четверть века

ДЮССЕЛЬДОРФ, 15 мая — РИА Новости, Мария Бочкова. В городе Дюссельдорф на западе Германии прошли дни Москвы. Четыре дня с 11 по 14 мая столица федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия радушно принимала гостей из Москвы. В этом году все мероприятия проходили под особым знаком — сотрудничеству между городами-побратимами Москвой и Дюссельдорфом исполнилось 25 лет.
Тёплый приём в городе на Рейне
В юбилейный год в город на Рейне на празднование "Дней" прибыла российская делегация под руководством министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина. Обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель принял гостей из Москвы в здании городской ратуши, где и состоялось официальное открытие "Дней Москвы".
Томас Гайзель, который сам является нередким гостем в Москве и бегло может сказать несколько фраз на русском, сопровождал российскую делегацию на большинстве мероприятий.
"Такое мероприятие как Дни Москвы в Дюссельдорфе показывает наше сотрудничество во всем своем многообразии. Это не только экономические отношения, это и культурный и школьный обмен, обмен между городскими администрациями, которые сталкиваются с одинаковыми проблемами динамично растущих городов", — заявил Гайзель.
По его словам, Дюссельдорф многому может поучиться у Москвы. "То, чего Москва достигла, производит огромное впечатление. Это и расширение транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, велосипедные дорожки, зеленые насаждения, парк на месте гостиницы Россия. Это является показателем и стимулом для нас", — сказал обер-бургомистр.
На одном из вечеров обер-бургомистр рассказал, как сам в 1992 году впервые приехал в Москву поездом на Белорусский вокзал. "И если я смотрю на Москву сегодня и сравниваю ее с Москвой 1992 года, эта разница, как день и ночь",- сказал Гайзель, отметив, что в сегодняшней Москве можно повсюду встретить символы Дюссельдорфа и "чувствуешь себя как дома".
Немецкие фирмы держатся за бизнес в РФ
В свою очередь, согласно данным торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, за период с 2011 по 2016 год число только внесенных в торговый регистр российских предприятий в Дюссельдорфе увеличилось в три раза и составило 116 компаний. К этому добавляются более 230 небольших предприятий, основанных российскими гражданами.
Культурное сотрудничество
"Традиционно между городами есть тесный обмен между операми, музеями, между администрациями и отделами культуры городов", — заявил Томас Гайзель. Он привел в пример гастроли балета Дюссельдорфа в Москве и московского балета в Дюссельдорфе, а также сотрудничество между московскими музеями и знаменитым Дюссельдорфским музеем керамики Hetjens. "Что хорошо, не все мероприятия должна организовывать верхушка города. Сами проекты и участвующие в них организации действуют без того, чтобы администрация знала о каждом из них в отдельности", — отметил мэр.
В рамках "Дней Москвы" в Дюссельдорфе прошло несколько культурных мероприятий и круглых столов на эту тему: самыми запоминающимися стали концерт классической музыки "Скрябин meets Шуман" в Дюссельдорфском дворце искусств Kunstpalast и совместное выступление московского музыкального театра "Геликон-Опера и Рейнской оперы.
На рыночной площади города прошла фотовыставка с изображениями современной Москвы и городских достопримечательностей. Со сцены играла русская музыка, а в палатках гостям праздника предлагали сладости и сувениры из России. К мероприятию подготовили выступление и ученики одной из московских школ, а победительница конкурса рисунков на тему "Германские мотивы" вручила Сергею Черемину и Томасу Гайзелю свой рисунок, изображающий рукопожатие мэра Москвы Сергея Собянина и обер-бургомистра.