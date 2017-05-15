Италия закроет сицилийские порты на время саммита G7

РИМ, 15 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Италия закроет порты на острове Сицилия на время проведения саммита "большой семерки" в Таормине 26-27 мая, сообщает в понедельник газета Il Corriere della Sera со ссылкой на распоряжение начальника итальянской полиции Франко Габриэлли.

Ранее Италия на срок с 10 по 30 мая в преддверии высокой встречи восстановила пограничный контроль на внутренних границах с государствами Шенгенского соглашения.

Директива МВД предусматривает постепенное снижение, начиная с понедельника, числа судов, заходящих в порты Сицилии, что должно привести к полному закрытию морских гаваней с 22 по 28 мая. Это означает, что Сицилия, которая является одним из основных пунктов назначения для направляющихся в Европу мигрантов, станет на время для них недоступна, а их суда и лодки будут вынуждены искать другие места для высадки.

Кроме того, для обеспечения безопасности до и во время встречи мировых лидеров на Сицилию будут направлены порядка 8 тысяч сотрудников силовых ведомств, включая агентов спецслужб, полицейских и военных. Помимо обычных в этих случах мер по предотвращению террористических действий и протестных акций, им поставлена задача по борьбе с киберугрозой, которая стала еще более актуальна в свете недавней хакерской атаки, затронувшей более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Борьбе с правонарушениями в компьютерном пространстве составители документа посвятили отдельную главу. Так, сотрудникам почтовой полиции — спецподразделения МВД по киберпреступлениям — предписано проводить "адресный мониторинг" сети для выявления хакерских атак на информационные системы или учреждения, занятые при организации встречи.

Газета в этой связи отмечает, что в обеспечении кибербезопасности на саммите примет участие группа экспертов из США, которая уже запросила для своей делегации "особые" секретные линии связи.

На земле и в воздухе итальянская сторона применит стандартные меры безопасности, зарекомендовавшие себя на встрече глав МИД "семерки" в Лукке и юбилейном саммите ЕС в Риме. Воздушное пространство будет закрыто для самолетов и беспилотных аппаратов, дороги перекроют блокпостами, а для избежания чрезвычайных ситуаций к работе на мероприятии привлекут снайперов, саперов и даже ныряльщиков.

Вокруг Таормины будет образованы три зоны безопасности, внутренняя и наиболее закрытая из них будет включать места проведения встреч в самом городе – Дворец съездов, античный Греческий театр и отель San Domenico Palace.