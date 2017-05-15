В киевском офисе "Национального корпуса" нашли взрывчатку

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Украинские радикалы из нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело) заявили, что в центральном офисе украинской партии "Национальный корпус", созданной на его базе, обнаружена взрывчатка.

"К центральному офису "Национального корпуса" в Киеве наконец-то прибыли взрывотехники. Найденное устройство оказалось не муляжом, а настоящей тротиловой взрывчаткой", — говорится в сообщении на странице нацбатальона в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник.

Радикалы заявили, что территорию возле здания офиса оцепили сотрудники полиции, которые ожидают прибытия специалистов для разминирования.