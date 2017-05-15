Ветеран из Британии стал самым пожилым парашютистом в мире

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны из Великобритании совершил прыжок с парашютом в возрасте 101 года 38 дней, став, таким образом, самым пожилым парашютистом в мире, сообщает газета Guardian.

Британец Брайсон Уиллиам Вердун Хейс (Bryson William Verdun Hayes) совершил прыжок с парашютом на авиабазе в графстве Девон в воскресенье. После прыжка в тандеме с высоты 15 тысяч футов (4,5 километра) ветеран заявил, что находится "абсолютно на седьмом небе".

Первую попытку прыгнуть с парашютом британец предпринял, когда ему исполнилось 100 лет. По его словам, желание совершить прыжок и стать самым пожилым парашютистом у него возникло в 90-летнем возрасте. Тогда рекорд принадлежал канадцу Арману Жандро (Armand Gendreau), который совершил свой прыжок в возрасте 101 года и трех дней.

Meet the 101-year-old skydiver bringing the Guinness World Record back to Britain pic.twitter.com/kTAXjZdm6j — The Telegraph (@Telegraph) 14 мая 2017 г.

"Он принял решение, что хочет сделать это еще раз, и я очень горда тем, чем было оно продиктовано", — сказала его дочь Лин Таттерсалл (Lin Tattersall) перед прыжком отца.

Во время Второй мировой войны Хейс служил связистом и радистом и в составе британских войск связи принимал участие в высадке в Нормандии в июне 1944 года.