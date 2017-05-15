Киев хочет присоединиться к стратегии ЕС в сфере кибербезопасности

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Украина хочет присоединится к будущей стратегии ЕС в сфере кибербезопасности, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в понедельник в Брюсселе после встречи с главами МИД ЕС.

"Мы говорили об оборонных аспектах. Например, я предложил, чтобы Украина стала частью будущей стратегии Европейского союза в сфере кибербезопасности", — сказал Климкин, его выступление транслировал телеканал "112. Украина".

Он добавил, что Украине "есть что предложить в этой сфере, и ее опыт очень ценится".