В Канне рассказали, как намерены бороться с автомобильными террористами

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти французского Канна, где в среду стартует один из самых престижных кинофестивалей в мире, расставят по территории города более 300 цветочных вазонов, чтобы предотвратить террористические атаки, аналогичные нападениям в Ницце и Берлине, организаторы которых таранили толпу на автомобилях.

Как передает агентство Франс Пресс , массивные вазы будут расставлены в самых "чувствительных" местах города, в том числе на набережной Круазет.

В то же время в полиции заявили, что не будут отменять дефиле звезд по знаменитой красной дорожке или оборудовать подход к ней рамочными металлодетекторами, ограничившись периметром безопасности вокруг данной зоны.

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами теракта стали 86 человек. Вечером 19 декабря того же года грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Ответственность за оба теракта взяла на себя террористическая организация ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России