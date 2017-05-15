Певица Юдифь: победа Собрала на "Евровидении" стала победой музыки

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Победа исполнителя из Португалии Сальвадора Собрала на международном песенном конкурсе "Евровидение" является победой музыки, поскольку его песня идет "поперек формата" конкурса, заявила первая российская участница "Евровидения" Мария Кац, известная также под сценическим псевдонимом Юдифь.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

"То, что выиграл португалец, — это приятная неожиданность для меня. Песня поперек всему формату "Евровидения". Мне это очень нравится и импонирует. Все-таки победила музыка в этот раз", — сказала Кац на пресс-конференции в понедельник.

При этом исполнительница, ставшая первой участницей из России на "Евровидении-1994", подчеркнула, что сложившаяся в этом году ситуация с недопуском россиянки Юлии Самойловой на конкурс уводит его от изначальной идеи – объединять всех.

"Что бы мы ни говорили – это праздник музыки. И то, что сейчас все подменяется, все базовые основы рушатся, — это ужасно обидно", — пояснила Кац.

Она сказала, что без России на конкурсе было "скучно", добавив, что сама болела за участника из Болгарии Костова.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning ("Пламя пылает"), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.