Китайские правительственные учреждения подверглись атакам вируса-вымогателя

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) признало, что некоторые китайские институты и правительственные учреждения подверглись атакам вируса-вымогателя, а также попросило китайских пользователей компьютеров усилить профилактические меры, чтобы не допустить заражения их ПК в случае новых кибератак.

Масштабная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) посоветовало пользователям установить или обновить программное обеспечение, отвечающее за защиту компьютеров.

Согласно сообщению CAC, некоторые компании и правительственные учреждения подверглись атакам вируса, что привело "к некоторому влиянию". После этого различные ведомства Китая приняли необходимые меры по защите. В сообщении также отмечается, что компании в сфере интернета, например, Tencent, также приняли дополнительные меры. В сообщении говорится, что распространение вируса-вымогателя продолжается, но "скорость распространения ясно снизилась".

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.