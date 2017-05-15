Китайские правительственные учреждения подверглись атакам вируса-вымогателя

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) признало, что некоторые китайские институты и правительственные учреждения подверглись атакам вируса-вымогателя, а также попросило китайских пользователей компьютеров усилить профилактические меры, чтобы не допустить заражения их ПК в случае новых кибератак.
Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) посоветовало пользователям установить или обновить программное обеспечение, отвечающее за защиту компьютеров.
Согласно сообщению CAC, некоторые компании и правительственные учреждения подверглись атакам вируса, что привело "к некоторому влиянию". После этого различные ведомства Китая приняли необходимые меры по защите. В сообщении также отмечается, что компании в сфере интернета, например, Tencent, также приняли дополнительные меры. В сообщении говорится, что распространение вируса-вымогателя продолжается, но "скорость распространения ясно снизилась".
Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.