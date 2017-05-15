Путин предостерег от опасности насильственного свержения режимов

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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что насильственное свержение режимов и вторжение в другие страны провоцирует гонку вооружений.

"Мы понимаем, что то, что наблюдаем в последнее время в мире, а именно грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов, подталкивает подобную гонку вооружений", — сказал Путин журналистам.

"Надо в этой связи действовать комплексно, укреплять систему международных гарантий", — добавил российский лидер.