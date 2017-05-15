Назначенный советником Макрона дипломат должен был стать послом в России

ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Филипп Этьен, занимавший пост посла Франции в ФРГ и назначенный дипломатическим советником нового президента страны Эммануэля Макрона, должен был после Берлина возглавить посольство Франции в РФ, передает в понедельник газета Le Point.

По информации газеты, летом 2017 года этот "очень уважаемый в Германии дипломат" должен был покинуть Берлин и переехать в посольство в Москву.

"Несколько дней спустя посол Франции в Германии был назначен дипломатическим советником Елисейского дворца", — напоминает издание.

В минувшее воскресенье стало известно, что одним из первых назначений Макрона стало назначение Этьена на должность дипломатического советника.

Этьен с 2014 года занимал пост посла в ФРГ, ранее он был постоянным представителем Франции при Евросоюзе, работал в Бонне (1985-1987) и в Москве (1991-1994).