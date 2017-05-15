В украинском городе Сумы неизвестные избили депутата горсовета

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Неизвестные избили депутата городского совета в Сумах, сообщается в понедельник на сайте Национальной полиции Сумской области Украины.

"Вчера около 22.30 (совпадает с мск) поступило несколько звонков на линию 102 от жителей дома о том, что во дворе дома бьют человека. На место происшествия сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Был избит депутат городского совета Вячеслав Калиниченко", — говорится в сообщении.

По данным полиции, потерпевшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной теменной части головы и переломом пальца правой кисти. Как заявили в ведомстве, потерпевший пояснил, что на него напали двое неизвестных в темных куртках с капюшоном и начали без объяснений избивать, после чего скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Потерпевший описал внешность нападавшего, и полиция ведет поиск тех, кто мог быть причастен к избиению депутата.

Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник сообщил, что Калиниченко является депутатом от партии "Батькивщина".