В украинском городе Сумы неизвестные избили депутата горсовета

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Неизвестные избили депутата городского совета в Сумах, сообщается в понедельник на сайте Национальной полиции Сумской области Украины.
По данным полиции, потерпевшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной теменной части головы и переломом пальца правой кисти. Как заявили в ведомстве, потерпевший пояснил, что на него напали двое неизвестных в темных куртках с капюшоном и начали без объяснений избивать, после чего скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Потерпевший описал внешность нападавшего, и полиция ведет поиск тех, кто мог быть причастен к избиению депутата.
Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник сообщил, что Калиниченко является депутатом от партии "Батькивщина".