СБУ заявила о готовности помочь в расследовании дела Шеремета

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины готова максимально содействовать следствию в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, в частности в установлении местонахождения фигурирующего в деле бывшего сотрудника спецслужбы Игоря Устименко, заявил глава ведомства Василий Грицак.

Журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project ранее обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

"Его судьбу мы не изучали, не было никаких оснований до того, как не появились это видео и этот фильм… Отвечаю своей головой, говорю это при всех: он к службе не имел никакого отношения с 2014 года, он не работал в интересах службы безопасности", — сказал Грицак на пресс-конференции.

По его словам, Устименко был уволен по состоянию здоровья. Он также отметил, что расследованием убийства Шеремета занимается Национальная полиция Украины.

"Мы готовы предоставить максимальное содействие и продолжим предоставлять помощь… Мы посодействуем в установлении его (Устименко — ред.) местонахождения, доставке, в чем угодно", — заявил Грицак.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.