Правый марш: на пути к национальным выборам партия Меркель берет регионы

Семья Армина Лашета во время оглашения результатов exit poll на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 14 мая 2017

Семья Армина Лашета во время оглашения результатов exit poll на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 14 мая 2017

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Христианско-демократический союз (ХДС) Германии одержал крупную победу на выборах в региональные парламенты (ландтаги). Самые массовые земельные выборы в стране (13,1 миллиона избирателей) в Северном Рейне — Вестфалии, по предварительным подсчетам, принесли партии канцлера Ангелы Меркель 34,5% голосов. Основной соперник — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — сумела завоевать лишь 30,5% голосов.

Кроме них, в ландтаг прошла правоцентристская Свободная демократическая партия (СвДП) с 13%, "Зеленые" и правые евроскептики "Альтернатива для Германии" (AfD), набравшие по 7%. На грани пятипроцентного барьера балансируют "Левые". В выборах, по данным избиркома, приняли участие 65,5% избирателей, что на 6% больше, чем пять лет назад.

"Супергод выборов"

Победа в земле Северный Рейн — Вестфалия является уже третей на счету у ХДС в нынешнем году. "Супергод выборов", как называют его в Германии, стартовал в конце марта в федеральной земле Саар. Продолжился в начале мая в земле Шлезвиг-Гольштейн и в конце мая в Северном Рейне — Вестфалии. Финалом станут парламентские выборы в бундестаг, которые намечены на 24 сентября.

В маленькой земле Саар ХДС завоевала 40,7% голосов избирателей, оставив далеко позади всех конкурентов (СДПГ — 29,6%, "Левые" — 12,9%, AfD — 6,2%). Для многих это стало неожиданностью, поскольку с начала года христианские демократы неуклонно теряли популярность в Германии, тогда как их основные соперники — социал-демократы — уверенно ее набирали. Тогда Ангела Меркель назвала эти результаты "большой победой ХДС", а лидер СДПГ Мартин Шульц призвал не спешить с далеко идущими выводами и прогнозами.

Однако итоги выборов в северной земле Шлезвиг-Гольштейн закрепили успех правых, показав, что налицо не просто случай, а тенденция. ХДС набрал здесь 32% голосов избирателей, СДПГ — 27,2%, "Зеленые" — 12,9%, свободные демократы — 11,5%, AfD — 5,9%.

© AFP 2017 / Henning Kaiser Избиратель принимает участие в голосовании во время региональных выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 14 мая 2017 © AFP 2017 / Henning Kaiser Избиратель принимает участие в голосовании во время региональных выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 14 мая 2017

То, что тенденция имеет весьма устойчивый характер, подтвердили и выборы в ландтаг земли Северный Рейн — Вестфалия. Впрочем, этот результат трудно назвать неожиданным: опросы накануне голосования показывали, что предпочтения избирателей пусть ненамного, но склоняются на сторону христианских демократов.

Опросы предвещали победу ХДС

Согласно данным опроса Politbarometer Extra, проведенного по заказу телеканала ZDF, за ХДС готовы были отдать свои голоса 32% жителей Северного Рейна — Вестфалии, в то время как за социал-демократов — 31%. И это с учетом того, что на предыдущих выборах в ландтаг этой земли в 2012 году СДПГ набрал 39,1% голосов, а ХДС — 26,3%. СвДП социологи пророчили 13,5% голосов избирателей, "Зеленым" и AfD по 6,5%, а "Левым" — 6%.

Заведомое превосходство ХДС было тем более убедительным, что Северный Рейн — Вестфалия — традиционная вотчина социал-демократов, их лидер Мартин Шульц является уроженцем этой земли. Согласно опросу, своим премьер-министром большинство жителей видело скорее действовавшего главу земельного правительства Ханнелоре Крафт из СДПГ (46%), нежели христианского демократа Армина Лашета (38%). И Крафт, и Мартин Шульц в ходе предвыборной кампании неоднократно называли эту федеральную землю "сердцем социал-демократов", где они традиционно побеждали почти полвека.

Победа правых над левыми оказалась еще более сокрушительной, чем предсказывали социологи.

Кроме триумфального шествия ХДС, заметным стало хотя и незначительное, но уверенное и повсеместное укрепление позиций AfD, которую в Германии считают популистской партией. Пока на всех земельных выборах в нынешнем году ей удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест в ландтагах, и число региональных парламентов с участием депутатов от AfD в стране продолжает расти.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Основной кандидат ХДС Армин Лашет после объявления результатов голосования на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 14 мая 2017 © REUTERS / Kai Pfaffenbach Основной кандидат ХДС Армин Лашет после объявления результатов голосования на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 14 мая 2017

Дележка растущего пирога

Региональные выборы в парламенты федеральных земель в Германии рассматривают как одну большую репетицию — к предстоящим осенью выборам в федеральный парламент.

"Нынешние осенние выборы в бундестаг могут стать поистине золотым дном для германских потребителей. Закрома страны переполнены, и конкурирующие между собой кандидаты соревнуются в идеях о том, как потратить деньги. Или как их раздать", — утверждает The Wall Street Journal.

Прогнозные оценки налоговых поступлений в германскую казну, опубликованные в четверг, 11 мая, показали, что к 2021 году (то есть к последнему году срока полномочий того состава бундестага, который будет избран в сентябре, а также правительства, которое он сформирует) мощная германская экономика и рынок труда обеспечат увеличение доходной части бюджета страны более чем на 54 миллиарда евро. Это вдвое выше рекордного показателя 2016 года, когда профицит бюджета достиг 23,7 миллиарда евро, указывает Рейтер, напоминая, что в состоянии превышения доходов над расходами ФРГ пребывает уже три года.

Германская экономика находится в отличной форме и по темпам роста опережает сейчас и американскую, и британскую. На этом фоне кандидаты в депутаты федерального парламента не скупятся на посулы, предлагая самый широкий спектр расходов — "от бесплатного ухода за детьми, увеличения пособий по безработице и дополнительных вложений в инфраструктуру до снижения налогов, рассчитывая, что это привлечет к ним дополнительные миллионы голосов избирателей", пишет WSJ.

Наиболее щедры на такие прожекты социал-демократы. Они обещают избирателям выделить больше средств на образование, инвестиции в инфраструктуру и службы ухода за детьми, а также сократить размеры взносов в систему медицинского страхования. По подсчетам экономистов, выполнение всех этих обещаний будет стоить не менее 30 миллиардов евро в год.

Консервативный блок ХДС/ХСС предлагает выделять гранты покупателям жилья, имеющим детей, и тратить 15 миллиардов евро в год на снижение налогов для работников с малым и средним уровнями дохода. За сокращение налогов ратуют и свободные демократы. AfD и "Левые" призывают сосредоточить расходы на облегчении семейных бюджетов — от разовых денежных пособий на новорожденных до бесплатного ухода за ними и удвоения детских пособий. "Зеленые" готовы выделять по 12 миллиардов евро в год для малообеспеченных семей и родителей-одиночек.

При этом не исключено: скромность обещаний партии Меркель объясняется тем, что христианские демократы предусматривают новое увеличение расходов на помощь прибывающим в страну беженцам. Как отмечает Рейтер, в 2016-м рост этих затрат стал рекордным за последние 15 лет.

Так или иначе, германским избирателям в "супергод выборов" есть из чего выбирать.

Внутренний расклад

Если сложившиеся в течение года тенденции сохранятся, то ХДС вполне может рассчитывать на победу, а Ангела Меркель — на то, что останется федеральным канцлером на четвертый срок.

До сих пор это удалось только Гельмуту Колю, который занимал должность канцлера с 1982 по 1998 год, сыграв огромную роль в процессе объединения Европы и прекращения холодной войны. Чуть меньше — три с половиной срока — правительство ФРГ возглавлял его первый канцлер Конрад Аденауэр, который в 1963 году добровольно ушел в отставку в 87 лет ввиду преклонного возраста — в зените славы политического и экономического архитектора страны.

Произойдет ли это и удастся ли фрау канцлер оставить после себя такое же весомое политическое наследие, как ее знаменитым предшественникам, сегодня предсказать с полной вероятностью, конечно же, невозможно — слишком стремительно меняется мир, и слишком нестабильна сегодня традиционно стабильная Европа.

Однако от того, насколько весомой будет даже вполне предсказуемая победа правых, зависит конфигурация будущей германской власти. Если действующая правящая коалиция ХДС/ХСС-СДПГ сохранится, то от конкретных результатов выборов будет зависеть расклад внутри нее и, следовательно, то, какие и сколько портфелей в правительстве получит каждая из этих партий.