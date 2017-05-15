Экс-премьер Франции передал председателю КНР послание от Макрона

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Экс-премьер Франции и председатель комиссии сената страны по международным делам, обороне и вооруженным силам Жан-Пьер Раффарен передал председателю КНР Си Цзиньпину послание от президента Франции Эммануэля Макрона.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня утром я встретил председателя Си Цзиньпина и я передал ему послание от президента Макрона: (послание — ред.) дружбы, уважения и независимости", — говорится в сообщении Раффарена в Twitter.

J'ai rencontré ce matin le Président XI Jinping et je lui ai remis un message du Président Macron: Amitie, Respect et Indépendance 🇫🇷🇪🇺🇨🇳 https://t.co/M4CKBwJGbl — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) 15 мая 2017 г.

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В воскресенье Макрон официально вступил в должность главы государства. Церемония передачи власти от экс-президента Франсуа Олланда началась вскоре после 10.00 (11.00 мск). Олланд покинул резиденцию главы государства спустя час после прибытия преемника, хотя на общение политиков изначально отводилось всего 25 минут.