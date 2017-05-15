Минобороны НКР заявляет о 60 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (370)

ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в понедельник о 60 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Вооруженные силы Азербайджана 14 мая и в ночь на 15 мая 60 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 750 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>