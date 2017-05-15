Климкин по итогам встречи с Трампом: есть интересные идеи

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом "есть очень интересные идеи", которые он сможет озвучить позднее.Трамп на минувшей неделе принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также министр провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. По данным посла Украины в США Валерия Чалого, встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны США.
По словам Климкина, речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе, участии США в этом урегулировании и переговорах с Россией.
"Сейчас обсуждаются формы, каким образом США будут привлекаться, это может быть отдельное измерение, отдельное измерение диалога с Россией, и, конечно, в тесной координации и с "нормандским форматом". Это могут быть отдельные элементы, привлеченные параллельно. Сейчас мы это обсуждаем", — заявил он в интервью телеканалу "1+1".
По его словам, главным итогом встречи было то, что США заявили о намерении поддерживать Украину. "Главный результат — это четкий месседж поддержки Украины. Да и вообще, сама встреча является очень мощным сигналом поддержки. Поскольку американские президенты вообще очень редко встречаются с министрами иностранных дел. В принципе", — сказал Климкин.