В Баку заявили о 117 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (369)

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото

БАКУ, 15 мая — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в понедельник о 117 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 117 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>