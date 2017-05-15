Министры обороны Японии и Южной Кореи провели телефонные переговоры по КНДР

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Томоми Инада и ее южнокорейский коллега Хан Мин ГУ провели в понедельник телефонные переговоры в связи с пуском ракеты в КНДР.

Стороны подтвердили необходимость тесного взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран и их американскими союзниками.

Утром в понедельник Северная Корея официально подтвердила, что проведенный в воскресенье пуск баллистической ракеты был успешным. Более того, сообщалась точная высота полета в апогее – 2111 километров и расстояние до точки падения – 787 километров. Ракета упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории – когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная в воскресенье ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.