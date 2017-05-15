Экс-президент Ирана поддержал Роухани, баллотирующегося на второй срок

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Действующий президент Ирана Хасан Роухани, баллотирующийся на второй срок, получил ценную поддержку со стороны экс-президента страны Мохаммада Хатами, одного из номинальных руководителей реформистского движения страны, пишет издание Financial Times.

"Снова выборы, мы выйдем и проголосуем за Роухани, за свободу мыслить… власть закона, права человека и реализацию социальной и экономической справедливости", — приводит издание слова экс-президента Ирана Мохаммада Хатами, занимавшего эту должность с 1997 по 2005 год.

Органы правосудия Исламской Республики запретили официальным СМИ публиковать заявления Хатами после того, как он поддержал массовые демонстрации в стране 2009 года из-за предположительной подтасовки голосов, за счет чего ко второму президентскому сроку пришел Махмуд Ахмадинежад, отмечает газета.

Однако Хатами обратился к социальным сетям, чтобы донести свое сообщение, отмечает газета. Другое британское издание также посвятило новость тому, что Роухани на президентских выборах 19 мая поддержал известный иранский режиссер, обладатель премии "Оскар" Асгар Фархади.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.