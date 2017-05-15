Во время празднования Дня матери в США ветвь упала на люде, есть погибший

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали после того, как ветвь дерева упала на группу людей, устроивших барбекю на День матери в американском штате Нью-Джерси, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Полиция сообщила, что огромная ветка обломилась после того, как молния попало в дерево в воскресенье. По данным полиции, погибшим оказался 28-летний мужчина, еще по меньшей мере пять человек получили травмы, однако о степени их тяжести пока неизвестно.

Агентство отмечает, что в этот момент в район быстро надвигался циклон, сопровождавшийся сильными ветрами и дождями.