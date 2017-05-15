В Казахстане из-под завалов на ТЭЦ извлекли тело погибшего рабочего

АЛМА-АТА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Егорин. Тело рабочего извлечено из-под завалов дымовой трубы, обрушившейся в ходе ее демонтажа, на ТЭЦ в Кызылорде в Казахстане, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье при демонтаже дымовой трубы на ТЭЦ в Кызылорде произошло ее обрушение на двух рабочих, один из них с травмами госпитализирован, судьба второго оставалась неизвестной, его поиски велись при помощи спасателей и кинологических расчетов.

"Сегодня в 3 часа 45 минут (01.45 мск) кинологическим расчетом южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда обнаружено и извлечено из-под завалов тело второго рабочего, проводившего работы по демонтажу", — сообщил Иманкулов.