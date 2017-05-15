СМИ: жители канадской провинции Квебек возвращаются домой после наводнения

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Жители провинции Квебек в Канаде, пострадавшие из-за наводнений, начали возвращаться в свои дома после того, как уровень воды начал заметно снижаться, передает телеканал CTV.

По его данным, власти города Монреаль посоветовали жителям принять все меры предосторожности при возращении в свои затопленные дома и предприятия, в то время как обширные территории до сих пор остаются под водой. В то же время власти Монреаля отменили чрезвычайное положение из-за стремительного снижения уровня воды.

Департамент провинции по чрезвычайным ситуациям сообщил, что наводнение коснулось порядка 4,6 тысячи человек, практически 3,9 тысячи были вынуждены покинуть свои дома в 129 муниципалитетах провинции. Такое состояние, как отмечает телеканал, было зафиксировано в субботу.

Ранее сообщалось, что более тысячи военнослужащих Канады были проведены в готовность для борьбы с последствиями наводнения, которое затронуло восточную часть Канады в начале мая.