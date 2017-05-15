СМИ: жители канадской провинции Квебек возвращаются домой после наводнения

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Жители провинции Квебек в Канаде, пострадавшие из-за наводнений, начали возвращаться в свои дома после того, как уровень воды начал заметно снижаться, передает телеканал CTV.
Департамент провинции по чрезвычайным ситуациям сообщил, что наводнение коснулось порядка 4,6 тысячи человек, практически 3,9 тысячи были вынуждены покинуть свои дома в 129 муниципалитетах провинции. Такое состояние, как отмечает телеканал, было зафиксировано в субботу.
Ранее сообщалось, что более тысячи военнослужащих Канады были проведены в готовность для борьбы с последствиями наводнения, которое затронуло восточную часть Канады в начале мая.