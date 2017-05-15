При стрельбе во Франции пострадали три человека

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы во французском департаменте Сена и Марна, сообщает новостной портал Republique 77 со ссылкой на полицию.

По данным портала, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье. Выстрелы раздались в месте скопления около 40 молодых людей в муниципалитете Даммари-ле-Лис.

На место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.

Детали инцидента остаются неизвестными.