При стрельбе во Франции пострадали три человека

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы во французском департаменте Сена и Марна, сообщает новостной портал Republique 77 со ссылкой на полицию.
По данным портала, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье. Выстрелы раздались в месте скопления около 40 молодых людей в муниципалитете Даммари-ле-Лис.
На место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.
Детали инцидента остаются неизвестными.