В Дубае на три месяца арестовали россиянина за чужое удостоверение личности

ДУБАЙ, 14 мая — РИА Новости. Мужчина из России, нелегально проживавший в ОАЭ, арестован на три месяца в Дубае за предоставление полиции чужого удостоверения личности, сообщает издание Gulf News.

Мужчина 32 лет был задержан в марте. Его обвиняют в том, что в ответ на просьбу предъявить документы он показал полиции чужое удостоверение личности, принадлежавшее другому человеку, который уехал из ОАЭ семь месяцев назад.

Суд первой инстанции в Дубае признал россиянина виновным в ложной информации полиции.

Подсудимый признал вину. Он рассказал, что нелегально проживал в ОАЭ с 2004 года. Как пишет газета, россиянин будет депортирован из страны после отбытия наказания.