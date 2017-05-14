СМИ: экс-кандидата на пост судьи ВС могут предложить на должность главы ФБР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Руководитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл может предложить на должность директора ФБР бывшего кандидата на пост судьи Верховного суда Меррика Гарланда, передает телеканал Fox News.

В 2016 году после смерти судьи Верховного суда Антонина Скалиа экс-президент Барак Обама выдвинул на этот пост своего кандидата Меррика Гарланда, но республиканцы отказались даже проводить слушания по утверждению Гарланда до президентских выборов, надеясь на победу и выдвижение своего кандидата.

"Я думаю, что руководитель республиканского большинства в сенате считает, что это потрясающая идея. Это кто-то, по отношению к кому демократы испытывают значительное доверие и уважение, они четко сформулировали это за прошлый год, и это кто-то, кто может выполнить эту работу беспристрастно, и я думаю он (Макконнелл) будет подготовлен выступить с таким предложением", — заявил бывший руководитель кампании Макконнелла Джош Холмс, говоря о реакции Макконнела на предложение кандидатуры Гарланда сенатором Майком Ли.

По словам Холмса, Макконнелл полагает, что Гарланд будет соответствовать необходимым для этой должности требованиям.

Как сообщается, в целом на должность претендуют около десятка кандидатов, включая тех, чьи имена уже назывались ранее, например экс-председатель Комитета по разведке палаты представителей США Майк Роджерс.