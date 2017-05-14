СМИ: экс-кандидата на пост судьи ВС могут предложить на должность главы ФБР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Руководитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл может предложить на должность директора ФБР бывшего кандидата на пост судьи Верховного суда Меррика Гарланда, передает телеканал Fox News.
В 2016 году после смерти судьи Верховного суда Антонина Скалиа экс-президент Барак Обама выдвинул на этот пост своего кандидата Меррика Гарланда, но республиканцы отказались даже проводить слушания по утверждению Гарланда до президентских выборов, надеясь на победу и выдвижение своего кандидата.
По словам Холмса, Макконнелл полагает, что Гарланд будет соответствовать необходимым для этой должности требованиям.
Как сообщается, в целом на должность претендуют около десятка кандидатов, включая тех, чьи имена уже назывались ранее, например экс-председатель Комитета по разведке палаты представителей США Майк Роджерс.