Жена Порошенко не исключила, что может заняться политикой

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Супруга президента Украины Марина Порошенко не исключила, что может заняться политической деятельностью.

"На сегодняшний момент я об этом не думаю. Но, знаете, как говорят, никогда не говори "никогда", — приводит её слова "Украинская правда".

Марина Порошенко ведет активную общественную деятельность, занимается реализацией благотворительных проектов.

Ранее стало известно, что Марина Порошенко будет вести новую рубрику "В ритме спорта" в утреннем эфире телеканала "Украина". Премьера программы с Мариной Порошенко запланирована на 15 мая, в анонсе программы жена украинского лидера обещает, что "поможет всем стать сильными и здоровыми".