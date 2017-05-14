Экс-сотрудник СБУ вызван на допрос по делу об убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что в понедельник будет допрошен бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который фигурирует в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

"Меня проинформировали, что на понедельник господин Устименко вызван на допрос и будет допрошен. То, что можно будет знать СМИ, вы будете об этом знать", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.