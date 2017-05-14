Порошенко заявил о сокращении числа обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что число обстрелов в Донбассе сократилось в три раза с 1 апреля, однако "сейчас количество обстрелов снова начинает расти".

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля, однако стороны сразу же заявили о нарушениях. По итогам следующей встречи в Минске полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступает в силу 13 апреля. Стороны конфликта вновь обвинили друг друга в обстрелах.

"С 1 апреля количество обстрелов сократилось более чем в три раза", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

При этом он добавил, что "количество обстрелов начинает наращиваться".