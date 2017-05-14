Тиллерсон: "вмешательство России" в выборы "хорошо задокументировано"

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году "хорошо задокументировано".

"Я думаю, что у нас есть целый ряд важных вопросов, которые нужно решить в отношениях США и России. Очевидно, что вмешательство в выборы – один из них. Я думаю, это было хорошо задокументировано, и мы очень хорошо понимаем природу этого вмешательства здесь и где-либо еще", — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу NBC.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".