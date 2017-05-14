Порошенко заявил, что США привлечены к "нормандскому формату"

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США привлечены к работе "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.

"Хочу убрать любые дискуссии о том, что нам было бы более эффективно привлечь США к "нормандскому формату". Я подчеркиваю: они привлечены были и будут. Все время, в том числе во время работы предыдущей администрации, потому что изменялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован о всем содержании переговоров в "нормандском формате" и они координировались с нашими американскими партнерами", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.