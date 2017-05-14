Порошенко надеется, что Нидерланды одобрят соглашение об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на завершение сенатом Нидерландов 30 мая процесса ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Двадцать третьего мая сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Очень надеемся, что оно будет позитивным для Украины, для Нидерландов и для Европы", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Его ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.