Более 66% иранцев планируют прийти на выборы президента, показал опрос

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Принять участие в президентских выборах в Иране 19 мая планируют 66,7% граждан страны, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на данные собственного опроса.

Более 16% респондентов заявили, что пока не приняли решения об участии в голосовании. Как отмечает агентство, неделей ранее о своем намерении голосовать на выборах заявляли 63% участников опроса.

Как показывают результаты исследования, 63,4% респондентов уже решили, кому отдадут голос на выборах, остальные заявили, что еще не определились со "своим" кандидатом.

Участие в опросе, который проводился 7-8 мая, приняли более шести тысяч жителей в 31 провинции Ирана.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая, участвовать в голосовании имеют право более 56 миллионов иранцев. Победит кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из шестерых кандидатов, в число которых входят действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси и мэр Тегерана Мохаммад Галибаф, состоится второй тур выборов.