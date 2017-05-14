Британские СМИ: Корбин выступал в защиту террористов ИРА 30 лет назад

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин участвовал в акции в защиту террористов Ирландской республиканской армии (ИРА) на заре своей политической карьеры, пишет издание Sunday Times.

Пикет с участием Корбина прошел в 1986 году перед зданием суда, где слушалось дело о взрыве в отеле Grand Brighton Hotel в Брайтоне во время конференции Консервативной партии. Тогда злоумышленники установили в отеле бомбу с часовым механизмом. Жертвами взрыва стали пять человек, еще 30 получили ранения. Целью террористов была премьер-министр Маргарет Тэтчер.

Акция была организована движением "Долой войска" — общественной организацией ирландских республиканцев, тесно связанной с ИРА и партией "Шинн Фейн". Согласно архивным документам, все 16 участников пикета были задержаны на несколько часов. Позже полиция отпустила их под залог, обвинения протестующим так и не были предъявлены.

Также была обнаружена переписка лейбориста с представителем движения "Долой войска". Корбин в то время уже три года был членом парламента, отмечает газета.