Британские СМИ: Корбин выступал в защиту террористов ИРА 30 лет назад

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин участвовал в акции в защиту террористов Ирландской республиканской армии (ИРА) на заре своей политической карьеры, пишет издание Sunday Times.
Акция была организована движением "Долой войска" — общественной организацией ирландских республиканцев, тесно связанной с ИРА и партией "Шинн Фейн". Согласно архивным документам, все 16 участников пикета были задержаны на несколько часов. Позже полиция отпустила их под залог, обвинения протестующим так и не были предъявлены.
Также была обнаружена переписка лейбориста с представителем движения "Долой войска". Корбин в то время уже три года был членом парламента, отмечает газета.