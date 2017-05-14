В Париже на штабе Соцпартии повесили плакат с благодарностью Олланду

ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Плакат с портретом уходящего президента Франции Франсуа Олланда и словом "Спасибо" развернули утром в воскресенье на здании штаб-квартиры партии социалистов в Париже, в то время когда в резиденции главы государства происходит церемония передачи власти избранному лидеры страны Эммануэлю Макрону.

Большой плакат, на котором запечатлен одетый в костюм Олланд и нарисован логотип Соцпартии, появился на здании на улице Сольферино в преддверии приезда туда Олланда.

Ожидается, что он, уже ставший экс-президентом страны, посетит своих однопартийцев в ближайшее время.

До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.