В Таллине в доме министра обороны произошел пожар

ТАЛЛИН, 14 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Дом министра обороны Эстонии в таллинском районе Нымме загорелся в ночь на воскресенье, пожарным удалось ликвидировать возгорание, Маргус Цахкна и члены его семьи не пострадали, сообщила газета Postimees.

По данным издания, известие о пожаре поступило на пульт в 4.45 утра. Горел двухэтажный дом на улице Нурме в столичном районе Нымме, владельцем которого является министр обороны Маргус Цахкна.

"Когда прибыли спасатели, горела наружная стена и воздушный тепловой насос. По предварительным данным, сосед министра заметил, что горит прикрепленный к стене дома воздушный тепловой насос. Сразу же были разбужены владельцы дома и вызваны спасатели. К прибытию спасателей огонь перекинулся уже на крышу. Большое пламя удалось сразу же потушить, но, чтобы добраться до небольших очагов, спасателям пришлось снять крышу. При пожаре никто не пострадал", — говорится в сообщении.

"Сегодня счастливый день для всей нашей семьи. Ценность жизни близких начинаешь понимать, когда это перестает быть само собой разумеющимся. Наш дом сегодня горел. Благодаря соседям выбрались, и все живы и здоровы. Благодарю команду спасателей" — написал Цахкна на своей странице в социальной сети Facebook.