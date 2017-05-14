СМИ узнали дату назначения нового премьера Франции

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Избранный президент Франции Эммануэль Макрон планирует назначить премьер-министра страны в понедельник, новое правительство будет представлено во вторник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в окружении политика.

В воскресенье в Париже состоится инаугурация Макрона, который во втором туре выборов 7 мая опередил лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 66,1% голосов против 33,9%.

Ранее французские СМИ сообщали, что Макрон заключил соглашение с представителем консервативной партии Аленом Жюппе о создании правительства, а премьер-министром страны 15 мая, вероятнее всего, станет мэр Гавра Эдуард Филипп. Однако затем Жюппе опроверг эту "сомнительную информацию".

Согласно недавнему опросу, лидер центристской партии "Демократическое движение" 65-летний Франсуа Байру, по мнению французов, является фаворитом на пост премьера.