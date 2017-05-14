США не надо играть мускулами из-за ракетных пусков в КНДР, считают в ГД

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. КНДР стоит воздержаться от запуска ракет, но и США не надо "играть мускулами" и провоцировать рост напряженности в регионе, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Наша страна, безусловно, действует в рамках международного права и призывает Северную Корею, насколько я понимаю, с учётом того, что мы поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН, воздержаться от различных испытаний ракет. Но вместе с тем я считаю, это лично моя точка зрения, мы должны принудить США прекратить различную игру мускулами на северо-корейском направлении", — сказал РИА Новости Швыткин.
"И направление эскадры, и различные высказывания со стороны президента США агрессивного, я б сказал, характера по отношению к Северной Корее вызывают защитную реакцию. При этом мы должны чётко обозначить: США не наделены полномочиями какого-либо судьи. Сегодня есть судья в лице Совета Безопасности ООН и ООН в целом. Но США не должны ни в коем случае собой подменять ООН", — заключил парламентарий.
Пуск был произведен менее чем через неделю после избрания Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи. Он, придерживаясь либеральных взглядов, выступает за диалог с Пхеньяном. В администрации США заявили, что международное сообщество теперь должно ввести еще более жесткие санкции в отношении КНДР.