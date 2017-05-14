Полиция подорвала подозрительный сверток в аэропорту Лидс-Брадфорда

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Британские правоохранительные органы подорвали "подозрительный сверток", обнаруженный в международном аэропорту Лидс-Брадфорд, сообщается на сайте полиции графства Уэст-Йоркшир.

Ранее полиция провела эвакуацию в аэропорту Лидс-Брадфорд после обнаружения подозрительного предмета.

"На место прибыли сотрудники команды по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, и был произведен контролируемый взрыв предмета. На данный момент инцидент не рассматривается как предумышленное преступление или преступление, связанное с терроризмом, расследование продолжается", — говорится в заявлении полиции.

Администрация аэропорта сообщила, что воздушная гавань возобновила работу в нормальном режиме.

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