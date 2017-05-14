ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Спецпредставители по КНДР от Японии, США и Южной Кореи провели переговоры по телефону после нового пуска ракеты Пхеньяном, сообщил МИД Японии.

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющий страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги провел переговоры со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам КНДР, заместителем помощника госсекретаря Джозефом Юном и специальным представителем южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюном.

"Стороны пришли к единому мнению о необходимости обмена информацией в связи с пуском баллистической ракеты КНДР, а также находиться в тесном взаимодействии, в том числе и на площадке Организации Объединенных наций. Кроме того, стороны вновь подтвердили бессмысленность диалога ради диалога и подчеркнули необходимость давления на КНДР", — говорится в заявлении МИД.

В 5:28 в воскресенье (23:28 мск) Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличить высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения. Если бы при пуске ракете была задана обычная траектория, дальность полета могла бы превысить 4000 километров. Японские военные анализируют тип ракеты. В то же время правительство Японии сообщило, что информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не поступало. В заявлении администрации США говорится, что ракета упала вблизи границ США, "ближе к России, чем к Японии".