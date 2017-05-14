Секретарь совбеза Японии провел телефонные переговоры с Макмастером по КНДР

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Секретарь Совета безопасности Японии Сетаро Яти провел консультации по телефону с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он не пояснил деталей разговора, отметив лишь, что Япония "и впредь намерена тесно взаимодействовать с США и Южной Кореей, проанализировать полученную информацию и принять меры".

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии.

Пуск был произведен менее чем через неделю после избрания Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи, который выступает за диалог с КНДР.

По данным Пентагона, речь не идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты.