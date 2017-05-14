Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили ракетный пуск в КНДР

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида провел переговоры по телефону со своим южнокорейским коллегой Юн Бён Се в связи с осуществленным пуском ракеты КНДР.

Как сообщают японские СМИ, стороны подчеркнули важность тесного взаимодействия в связи с ракетной и ядерной программой КНДР.

Ранее Кисида заявил о том, что Япония начала консультации со своими американскими и южнокорейскими партнерами о конкретных действиях в Совете безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

В 5:28 (23:28 МСК) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Высота полета, как заявила министр обороны Японии, составила более 2000 километров. Пуск был произведен под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократить таким образом расстояние от места пуска до точки падения. Эта траектория называется "навесной" или "с превышением". Если бы при пуске ракете была задана обычная траектория, дальность полета могла бы превысить 4000 километров. Японские военные анализируют тип ракеты. В то же время правительство Японии сообщило, что информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не поступало.