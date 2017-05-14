Форум в Афинах: Европа должна праздновать День Победы вместе с Россией

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Красная армия спасла Европу от фашизма, и Европа должна помнить и праздновать День Победы вместе с Россией и так же, как и Россия, считают участник форума "Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 1945-2017".

Форум был организован греко-российским клубом "Диалог" в связи с празднованием 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Клуб третий год организует научные форумы к Дню Победы. В конференции участвовали профессора МГИМО, Афинского университета, военной академии Сухопутных сил Греции, ученые, дипломаты.

Ялтинская система

Руководитель клуба "Диалог", издатель газеты "Афинский курьер" Федор Игнатиадис отметил, что в этом году в Афинах празднование 9 мая было массовым.

"Греки и русские выступали вместе, показав, что пламя победы остается неугасимым в душах", — сказал Игнатиадис.

Советник-посланник посольства России в Греции Олег Бредихин сказал, что празднование Дня Победы в Греции в этом году прошло беспрецедентно широко.

"В Греции прошли восемь акций "Бессмертный полк". Самая массовая была в Афинах с участием около трех тысяч человек. В едином строю прошли русские и греки, потомки тех, кто в далекие годы защитил человечество и принес победы и свободу всему миру", — сказал Бредихин.

Он поблагодарил клуб "Диалог" за организацию памятных мероприятий.

Российский дипломат сказал, что история показывает обреченность на провал попыток изолировать Россию, вытолкнуть ее с мировой или европейской арены, а таких попыток было много.

"Игнорирование предупреждений Советского Союза в 30-е годы привели к краху системы коллективной безопасности и кровавой второй мировой войне. После нее при активном участии Советского Союза были заложены основы мироустройства – Ялтинско-Потсдамской системы, которая актуальна и сегодня", — сказала Бредихин.

По его словам, сегодняшние попытки изолировать Россию угрожают безопасности и стабильности всей мировой системы. "Россия открыта к сотрудничеству со своими партнерами на равноправной основе при взаимном уважении интересов", — сказал дипломат.

Бредихин сказал, что сегодня предпринимаются попытки поставить под сомнение уроки Второй мировой войны.

"Мы призываем всех быть бдительными и противодействовать этой политике. Мы признательны греческому народу, греческому правительству за уважительное и бережное отношение к памятникам и могилам советских воинов. В то время как в других странах Европейского союза развязан государственный вандализм против памятников советской эпохи, здесь к истории относятся бережно", — сказал он.

Бредихин напомнил, что в пересчете на население Греция понесла огромные потери в войне.

Посол Казахстана в Греции Алексей Волков сказал, что вклад в победу внесли все народы бывшего Советского Союза. В войне Казахстан потерял 20% своего населения, один миллион казахстанцев ушел на фронт, половина из них не вернулась. По его словам, благодаря победе все народы сегодня имеют возможность свободно жить и смело смотреть в будущее.

"Ялтинско-Потсдамская система создала условия для предотвращения новых войн в Европе на протяжении многих лет десятилетий. Ялта и Потсдам до сих пор остаются яркими примерами достижения компромисса между странами. Они заложили фундамент развития системы, в которой мы продолжаем жить и сегодня. Современное международное право во многом сформировалось на системе международных договоров, подписанных по итогам Второй мировой войны", — сказал посол.

По его словам, Казахстан в рамках непостоянного членства в СБ ООН выдвинул инициативу о разработке глобальной стратегической инициативы-2045. "По сути это план устранения главных, корневых причин войн и конфликтов на основе равного и справедливого доступа всех наций к инфраструктуре, ресурсам, рынкам, и мы надеемся, что он будет услышан и найдет отклик у мирового сообщества", — сказал Волков.

Форум по Ялтинско-Потсдамской системе в Афинах Форум по Ялтинско-Потсдамской системе в Афинах

Историк Янис Тиктопулос в своем выступлении сказал, что, по его мнению, Ялта – самый важный мирный конгресс в человеческой истории.

"Ялта – это план не просто раздела мира, но и наведения каких-то равновесных структур, дабы этот мир держался. По Ялте был нанесен страшный удар в 1991 году, когда совместными усилиями изнутри и извне взорвали Советский Союз, но тем не менее Ялта есть и продолжает руководствовать миром", — сказал историк.

По его словам, Ялта и ядерный паритет русских с Западом, который сохраняется, не допустили новой войны.

"После Ялты Россия заняла твердое второе место в мире после этой войны", — заметил Тиктопулос.

Роль в истории

Профессор военной академии Сухопутных войск Греции Константинос Гривас заявил, что многие годы в мире предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, принижения роли Красной армии и преувеличения роли США, и во всех западных фильмах принижается роль Восточного фронта, а американцы и британцы предстают спасителями Европы.

"Если называть вещи своими именами, Красная армия внесла наибольший вклад в победу над нацистской Германией, была главной силой, которая освободила Европу. И давайте говорить правду – она спасла Европу, поскольку Гитлер не собирался просто поработить народы центрально-европейских стран, он собирался их уничтожить, считая неполноценными людьми, и заселить их земли арийцами. Так что День Победы Красной армии надо отмечать не только в России, но и по всей Европе", — сказал Гривас.

По его мнению, этого не произошло потому, что Запад сразу после поражения нацистской Германии стал создавать образ России как агрессивной страны, развязав холодную войну. Миф об агрессивной России поддерживается и сейчас, заметил он.

По его словам, воевавшие в прошлом против России, включая нацистов, предстают как защитники от вторжения России и сейчас нацисты могут выйти на европейскую политическую арену.

"Если кто-то посчитает это преувеличением, пусть посмотрит, что происходит сегодня с Украиной, где политические наследники ваффен-СС предстают как европейцы, как представители свободолюбивых демократий", — сказал Гривас.

"Какую Европу мы хотим в будущем? Мы хотим великую Европу от Атлантики до Урала с единой культурной, исторической идентичностью или маленькую подопытную Европу, в центре идентичности которой будет боязнь России? " – сказал профессор.

Он призвал признать исторические реалии и ведущую роль Красной армии в освобождении Европы от нацизма и отмечать День Победы как положено – как победу над варварством и день победы общего будущего.

Завкафедрой истории международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов в своем выступлении коснулся влияния Карибского кризиса на ситуацию в мире и на судьбу Советского Союза. По мнению историка, крупной ошибкой Хрущева было исключить из переговоров с США кубинского лидера Фиделя Кастро, и это сказалось на дальнейшей политике Кубы, которая стала проводить ее самостоятельно.

Завкафедрой международных отношений России МГИМО Александр Борисов считает, что Ялтинская система оказалась очень живучей.

"В Ялте была впервые создана система глобального управления, причем удачная. Предыдущая система глобального управления – Лига наций доказала свою тщетность, а Ялтинская система существует до сих пор, и право вето работает. Тогда Сталин отстоял право вето", — сказал Борисов.

Он обратил также внимание на необходимость равновесия сил.

"Холодная война – это была эпоха, пример блестящего равновесия сил, то равновесие, которое Черчилль называл равновесием страха. Да – был страх развязать термоядерную войну. Но в истории, как только нарушалось равновесие, тут же происходили кровавые войны и сотрясались все основы мирового порядка", — сказал профессор.

Бывший посол Кипра в Париже Перикл Неарху заявил, что Европа не может играть какую-либо геополитическую роль без стратегических отношений с Россией.

"Россия является необходимым партнером в этой игре", — сказал он.

Неарху напомнил об уроках войны.

"Факт, что после столь трагической Первой мировой войны мы в течение жизни лишь одного поколения пришли к еще худшей и еще более разрушительной Второй мировой войне показывает, что мы должны помнить как легко скатиться к катастрофе", — сказал дипломат.