В Белом доме считают, что Россия разочарована ракетным пуском в КНДР

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. В администрации США считают, что последний ракетный пуск КНДР не может "обрадовать" Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей.

"Президент (США Дональд Трамп — ред.) был проинформирован о последнем ракетном испытании Северной Кореи. С учетом того, что ракеты была так близко к российской территории – фактически, ближе к России, чем к Японии – президент (США) не может представить, чтобы Россия была довольна (пуском КНДР – ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее в сообщениях Белого дома, которые публиковались в ответ на ракетные испытания КНДР, Россия не упоминалась.

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения.

Пуск был произведен менее чем через неделю после избрания Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи. Он, придерживаясь либеральных взглядов, выступает за диалог с КНДР.

По данным Пентагона, речь не идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты.