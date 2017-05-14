Итальянские спасатели обнаружили тела семи человек на лодках мигрантов

РИМ, 14 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Тела семи человек обнаружены в субботу на лодках направлявшихся в Европу мигрантов в Средиземном море, сообщает итальянская береговая охрана.

"В ходе четырех операций в центральной части Средиземного моря были спасены 484 человека… Мигранты находились на борту четырех надувных лодок", — отмечается в сообщении.

Мигрантов приняли как корабли итальянских ВМС и береговой охраны, так и гражданские суда: буксир, рыболовный траулер и торговый корабль.

"Во время операций были также извлечения семь тел без признаков жизни, мужского пола", — заявили в береговой охране.

По последним данным МВД Италии, с начала января на побережье страны высадились свыше 45 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 44%.

В свою очередь Международная организация по миграции 9 мая сообщила, что с начала текущего года более 41 тысячи мигрантов прибыли в Италию, более пяти тысяч в Грецию и почти 2,5 тысячи в Испанию. Из них 1 309 погибли или пропали без вести.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.