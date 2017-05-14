В поезде, сошедшем с рельсов в Греции, не было российских граждан

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Российских граждан не было в поезде, сошедшем с рельсов в Греции, при аварии пострадали восемь человек и двое погибли, все они греки, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Салониках.

"По информации полиции, граждан России в поезде не было. При крушении пострадали восемь человек и двое погибли — машинист и пассажир. Все они греки", — сообщил сотрудник генконсульства.

По его словам, пострадавших пока ещё не доставили в больницы.

Всего в поезде находились около 70 человек, сообщили в полиции.

Пассажирский поезд Intercity Афины — Салоники сошёл с рельсов недалёко от Салоников в 21.40 (время совпадает с мск). С рельсов сошли локомотив и пять вагонов. При этом локомотив врезался в жилой дом.

Εκτροχιασμός τρένου Intercity έξω από τη Θεσσαλονίκη —Αναφορές για τραυματίες, δείτε φωτογραφίες από το σημείοhttps://t.co/6WrpYujKF2 — Panos Papadopoulos (@panospanw) 13 мая 2017 г.

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Ранее в посольстве РФ в Афинах сообщили со ссылкой на предварительные данные местных властей, что россиян среди пострадавших нет.