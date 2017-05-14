Южная Корая созывает совет нацбезопасности из-за пуска в КНДР ракеты

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал указание созвать экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с новым ракетным испытанием КНДР, передало в воскресенье информационное агентство Рёнхап.

© Инфографика Перейти в фотобанк Куда могут долететь ракеты КНДР © Инфографика Перейти в фотобанк Куда могут долететь ракеты КНДР

"Президент Мун сегодня утром сразу после пуска ракеты в Северной Корее получил доклад секретаря по государственной безопасности Ким Гван Чжина и распорядился созвать совет национальной безопасности", — приводит агентство заявление президентской администрации Южной Кореи.