В Британии восстановили работу приемных скорой помощи после кибератаки

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (39)

ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости, Мария Табак. Приемные отделения скорой помощи в британских больницах вернулись к нормальной работе после кибератаки на компьютерные системы Национальной службы здравоохранения (NHS), говорится в заявлении министра внутренних дел Великобритании Амбер Радд, сделанном по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в котором приняли участие представители нескольких правительственных ведомств.

"Все отделения скорой помощи работают в нормальном режиме, большинство людей никаких изменений не заметят", — отметила министр.

Она подчеркнула, что хакерская атака, затронувшая 48 медучреждений, никак не связана с уровнем защищенности и финансированием NHS, поскольку аналогичные проблемы возникли в самых разных компаниях почти в ста странах. Как стало известно в субботу, кибератака нарушила работу завода Nissan в Великобритании.

По словам министра, 97% от общего числа медучреждений NHS работает в штатном режиме.

"Лаборатория Касперского" 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.