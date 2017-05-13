Силы безопасности Ирана предотвратили теракт

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Иранские службы безопасности предотвратили теракт, который готовила в стране одна подрывная группировка, в ходе спецоперации изъято большое количество взрывчатки, говорится в сообщении на сайте министерства разведки Ирана.
В сообщении не указано, где и когда проводилась операция. Министерство также не называет группировку, отмечая что она "шпионила в пользу иностранных сил".
Сообщение о предотвращении теракта появилось за несколько дней до президентских выборов в Иране, проведение которых намечено на 19 мая.
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